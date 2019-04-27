Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Симферополь, 27 апреля 2019, 09:12 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, столкновение произошло на трассе Симферополь-Ялта возле села Лозовое. Микроавтобус Mercedes Vito, ехавший со стороны города Алушты, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.
Пять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли на месте, трое пострадавших были доставлены в больницу города Симферополя. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм, двое были помещены в травматологическое отделение.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 21 человек и семь единиц техники.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Омске, в результате которого погибли четыре человека. Ещё четверо были госпитализированы.
Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли в ДТП в Омске