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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Происшествия

Ещё двое пострадали

Симферополь, 27 апреля 2019, 09:12 — REGNUM  В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, столкновение произошло на трассе Симферополь-Ялта возле села Лозовое. Микроавтобус Mercedes Vito, ехавший со стороны города Алушты, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.

Пять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли на месте, трое пострадавших были доставлены в больницу города Симферополя. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм, двое были помещены в травматологическое отделение.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 21 человек и семь единиц техники.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Омске, в результате которого погибли четыре человека. Ещё четверо были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли в ДТП в Омске

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Дорожно-транспортные происшествия
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