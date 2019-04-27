Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Симферополь, , 09:12 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, столкновение произошло на трассе Симферополь-Ялта возле села Лозовое. Микроавтобус Mercedes Vito, ехавший со стороны города Алушты, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.

Пять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли на месте, трое пострадавших были доставлены в больницу города Симферополя. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм, двое были помещены в травматологическое отделение.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 21 человек и семь единиц техники.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Омске, в результате которого погибли четыре человека. Ещё четверо были госпитализированы.

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