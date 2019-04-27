ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, заявили 27 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Молодёжное, Молочное, Пришиб и Фрунзе.

В направлении Желобка украинские силовики выпустили 11 мин калибра 82 мм.

Населённый пункт Калиново обстреляли четыре раза, выпустив в общей сложности 19 мин калибра 120 мм и три мины калибра 82 мм.

По Красному Лиману со стороны населённого пункта Крымское ВСУ выпустили 24 мины калибра 82 мм. В районе Лозового и Молочного зафиксировано применение управляемых противотанковых ракет.

В направлении Молодёжного боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм. В районе населённого пункта Пришиб украинские силовики выпустили 15 мин калибра 82 мм и применили вооружение БМП.

Посёлок Фрунзе было обстрелян два раза. Зафиксированы взрывы 40 мин калибра 82 мм, а также использование гранатомётов АГС.

Потерь среди военных и гражданских не зафиксировано, данные о разрушениях уточняются.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли пять населённых пунктов на территории ЛНР с применением миномётов калибра 82 мм и 120 мм. Отметим, что использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.

Читайте также: ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие пять раз