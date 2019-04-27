В Красноярске назвали основные версии пожара на заводе «Красмаш»

Красноярск, , 08:25 — REGNUM В Красноярском крае назвали основную версию причин пожара на заводе «Красмаш», который произошел накануне, 26 апреля. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 апреля, руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на заводе «Красмаш», который входит в структуру государственной корпорации «Роскосмос», произошел сильный пожар. Позднее выяснилось, что горел цех, который сдавался заводом в аренду фирме «Бирюса», производящей холодильники. Пожар вспыхнул на складе готовой продукции. Огонь полыхал на площади в 24 тыс. квадратных метров. Крыша цеха частично обрушилась.

К счастью, в результатет пожара никто не погиб и не пострадал.

По словам Эйдемиллера на данный момент есть несколько версий пожара.

«Причины — несколько версий. Одна из основных версий пожара на территории «Красмаша» — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Есть еще и другие версии, но они будут отрабатываться», — сказал он.