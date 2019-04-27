Военные на Шри-Ланке ликвидировали двух террористов

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:08 — REGNUM Двое террористов ликвидированы военными Шри-Ланки в результате перестрелки с подозреваемыми в причастности к террористическим актам, произошедшим в прзадник Пасхи. Об этом 27 апреля сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Сообщается, что боевики были уничтожены во время рейдовой операции, которую вооружённые силы Шри-Ланки проводят на востоке страны. При столкновении террористов и военных погиб один мирный житель.

Кроме того, как сообщил военный генерал Аруна Джаясекара, были ранены, как минимум, три человека. Во время перестрелки произошла серия взрывов.

Также во время рейдов военными были найдены взрывчатка, детонаторы, военная униформа и атрибутика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении подозрительного свёртка у одного из полицейских участков в округе Коломбо на Шри-Ланке. На место бнаружения были вызваны сапёры.

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