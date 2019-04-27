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Во взорвавшемся доме на Шри-Ланке найдены 15 погибших

Происшествия

Среди жертв женщины и дети

Во взорвавшемся доме на Шри-Ланке найдены 15 погибших
MichaelGaida
После взрыва

Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля 2019, 07:53 — REGNUM  Тела как минимум 15 человек были найдены во взорвавшемся доме на востоке Шри-Ланки. Об этом 27 апреля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя вооружённых сил страны.

По предварительным данным, вечером 26 апреля произошло столкновение между военными и, предположительно, членами одной из террористических группировок городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от Коломбо. В доме, где позднее были обнаружены погибшие, произошло несколько взрывов.

В самом здании были обнаружены тела трёх мужчин, предположительно террористов, трех женщин и шести детей. Во дворе дома были обнаружены ещё три тела мужчин, которые, по предварительной информации, совершили самоподрыв.

Также сообщается, что в результате спецоперации никто из сотрудников правопорядка не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении подозрительного свёртка у полицейского участка на Шри-Ланке.

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