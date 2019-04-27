На Шри-Ланке у полицейского участка обнаружили подозрительный свёрток

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:44 — REGNUM Подозрительный свёрток был обнаружен военно-морскими силами Шри-Ланки возле полицейского участка в пригороде Коломбо. Об этом 27 апреля сообщает телеканал News 1st.

По данным телеканала, свёрток был обнаружен напротив полицейского участка Канданы. Предполагается, что опасная находка будет обезврежена сапёрами, которые произведут контролируемый взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в округе Коломбо были задержаны трое подозреваемых со взрывчаткой.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате которых погибли 260 человек.

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