Военный вертолет разбился в Марокко, погибли два человека

Рабат, , 05:07 — REGNUM Два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате падения военного вертолета на юге Марокко, сообщает портал Le 360.

Сообщается, что вертолет Bell 205 разбился в пустынном регионе на юге страны. В результате авиакатастрофы погибли пилот и бортинженер вертолета, помощник пилота выжил. В настоящее время он находится в больнице с тяжелыми травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Венесуэле разбился вертолет, в результате чего погибли два человека, еще двое получили травмы. Отмечалось, что среди погибших был генерал Боливарианской национальной гвардии. Выживших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.

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