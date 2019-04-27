Четыре человека погибли в ДТП в Омске

Омск, , 04:08 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на Красноярском тракте в районе завода «Платсмасс» в Омске, сообщает портал Om1.

Сообщается, что столкновение двух автомобилей произошло в 23:10 по местному времени (20:10 по московскому). В результате аварии погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Еще четыре человека были госпитализированы, среди них — один ребенок. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Санкт-Петербурге столкнулся пассажирский автобус Man с микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения пострадали четыре человека.

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