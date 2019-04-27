Абуджа, Нигерия, , 04:04 — REGNUM

Двоих сотрудников нефтегазового концерна Shell похитили злоумышленники в Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей нигерийской полиции.

Сообщается, что неизвестные напали на двух сотрудников Shell, которые находились в сопровождении сотрудников сил безопасности. Нападение произошло в штате Риверс, когда работники Shell возвращались из командировки.

В результате нападения были убиты двое сотрудников сил безопасности, работники Shell были похищены. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля гражданка США Кимберли Эндекотт была похищена неизвестными в Уганде, позднее, 8 апреля, ее удалось освободить. 9 апреля власти Уганды арестовали предполагаемых похитителей американской гражданки.