В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа

Индианаполис, США, , 03:44 — REGNUM В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.

Сообщается, что неизвестный мужчина бросил свой телефон на сцену, на которую выходил для выступления Трамп. Бросившего телефон мужчину опознали, им оказался 31-летний Уильям Роуз. Его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.

Как сообщили представители полиции, Роуз при задержании отрицал, что именно он бросил телефон. Однако, как выяснили правоохранители, именно его учетная запись была привязана к смартфону.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа во Флориде. Ее задержали сотрудники спецслужб. При обыске у нее были обнаружены два паспорта гражданина Китая, четыре сотовых телефона, ноутбук, жесткий диск, а также два флеш-накопителя с вредоносным содержимым.

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