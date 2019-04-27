Суббота, 27 Апреля 2019 года
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В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку

Происшествия

Пострадавших не было

Чехов, Московская область, 27 апреля 2019, 03:43 — REGNUM  В Подмосковье загорелся электропоезд маршрута Царицыно — Серпухов, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ.

Сообщается, что вызов в экстренные службы с информацией о возгорании вагона электрички поступил в 23:20 по московскому времени. К 23:50 пожарным удалось ликвидировать возгорание, площадь которого была 75 квадратных метров. В результате пожара пострадавших не было. Поврежденная электричка в настоящее время находится на станции «Чехов».

По данным пресс-службы Московской железной дороги, возгорание произошло из-за занесения источника огня в вагон. Отмечается, что после обнаружения задымления и возгорания, электричку остановили на станции «Чехов» и высадили пассажиров.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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