В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку

Чехов, Московская область, , 03:43 — REGNUM В Подмосковье загорелся электропоезд маршрута Царицыно — Серпухов, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ.

Сообщается, что вызов в экстренные службы с информацией о возгорании вагона электрички поступил в 23:20 по московскому времени. К 23:50 пожарным удалось ликвидировать возгорание, площадь которого была 75 квадратных метров. В результате пожара пострадавших не было. Поврежденная электричка в настоящее время находится на станции «Чехов».

По данным пресс-службы Московской железной дороги, возгорание произошло из-за занесения источника огня в вагон. Отмечается, что после обнаружения задымления и возгорания, электричку остановили на станции «Чехов» и высадили пассажиров.