Майами, США, , 03:11 — REGNUM

Жителя американского штата Флорида арестовали полицейские после того, как он устроил погром в своем доме, сообщает газета The Miami Herald.

Сообщается, что изначально полиция прибыла на место происшествия после вызова о случае домашнего насилия. Полицию вызвала возлюбленная 37-летнего Фелипе Окуендо. Она рассказала, что они отдыхали в своем доме, когда внезапно Фелипе начал обвинять ее в измене. Он заявил, что видел ее в постели с другим мужчиной.

После этого Окуендо начал яростно колотить по матрасу, рвать его руками и заявлять, что внутри матраса спрятан любовник. Он также закрыл дверь в спальную комнату, чтобы его подруга не смогла сбежать. Ей все же удалось выбраться из комнаты и вызвать полицию. Позднее выяснилось, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Он был арестован и помещен в тюрьму без права выхода под залог.