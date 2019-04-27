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Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Происшествия

Взрыв произошел возле казармы «Демократических сил Сирии»

Ракка, Сирия, 27 апреля 2019, 02:47 — REGNUM  Террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали заминированный автомобиль в сирийской Ракке, передает телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что взрыв произошел возле казармы «Демократических сил Сирии». В результате взрыва погибли не менее 10 человек. Отмечается, что погибшие были курдскими бойцами из «Демократических сил Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии». Отмечалось, что курдские бойцы погибли в результате второго взрыва, когда прибыли на место первого теракта.

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Война в Сирии
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