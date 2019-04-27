Итальянец попытался покинуть летящий самолет

Пиза, Италия, , 02:09 — REGNUM Гражданин Италии, летевший на самолете авиарейсом из Лондона в Пизу, попытался покинуть самолет во время полета через аварийный выход, сообщает The Sun.

Очевидцы события отмечают, что итальянец выглядел нервно, а перед инцидентом пробыл в туалете около минуты. После этого он подошел к двери аварийного выхода и попытался ее открыть. Однако несколько мужчин на борту самолета не испугались и смогли схватить итальянца и вернуть его в кресло. Его удерживали в кресле до приземления самолета, после чего передали его полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в аэропорту американского города Финикс пассажир авиарейса после посадки выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что пассажир на борту вел себя неадекватно во время полета, а после приземления он не стал ждать, когда откроются основные двери, и выпрыгнул через служебную дверь на ВПП.

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