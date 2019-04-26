Пятница, 26 Апреля 2019 года
23:27:58 МСК

На единственном индийском авианосце «Викрамадитья» произошёл пожар

Происшествия

В результате возгорания погиб офицер ВМС Индии

На единственном индийском авианосце «Викрамадитья» произошёл пожар
Иллюстрация: Mil.ru
Авианосец «Викрамадитья»

Нью-Дели, 26 апреля 2019, 22:42 — REGNUM  На авианосце Военно-морских сил Индии «Викрамадитья» случился пожар, в ходе тушения которого один человек погиб, сообщает 26 апреля пресс-служба ВМС Индии.

Уточняется, что возгорание возникло во время захода авианосца «Викрамадитья» на военно-морскую базу Карвар. Причины пожара не сообщаются, ущерб, нанесённый кораблю не указан.

Погиб непосредственный участник тушения пожара капитан-лейтенант Д. С. Чаухан, получивший сильные ожоги и отравленный продуктами сгорания.

По факту произошедшего назначено служебное расследование.

Напомним, единственный авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», проданный Индии в 90-е годы.

На данный момент в Индии строится отечественный авианосец «Викрант», который уже спущен на воду. В планах ВМС Индии значится строительство ещё одного авианосца.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России укрепит вооружение Северного флота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить