Венгрия прекратила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»

Будапешт, , 22:16 — REGNUM Венгрия в след за другими странами остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag (MOL).

«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба»… Мы решили временно приостановить приёмку сырой нефти», — сказано в сообщении компании.

Также в компании отметили, что ранее у них не было претензий к качеству нефти в нефтепроводе «Дружба». Однако в связи со сложившейся ситуацией MOL не может допустить, чтобы не соответствующая нормативам нефть поступила на перерабатывающий завод компании в Венгрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нефтепроводе «Дружба» была обнаружена некачественная нефть, в которой в несколько раз было превышено содержание хлорорганики. Прокачку нефти вынуждены были остановить Белоруссия, Словакия, Польша и другие страны, в которых проходит данный нефтепровод.