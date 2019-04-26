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Военные Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой

Происшествия

Подозреваемые были арестованы возле железнодорожной станции в округе Коломбо

Военные Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы

Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 апреля 2019, 21:55 — REGNUM  Военнослужащие из состава ВМС Шри-Ланки задержали троих злоумышленников, имевших при себе килограмм взрывчатки C-4, сообщает 26 апреля телеканал News 1st.

Подозреваемые были задержаны возле железнодорожной станции Веллаватте в округе Коломбо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай во время антитеррористической операции прогремели три взрыва. Позднее в этих районах был введен комендантский час.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке террористы устроили серию атак смертников с бомбами, в результате которых погибли 260 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: на востоке Шри-Ланки введён комендантский час

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