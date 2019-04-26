«Роскосмос» сообщил о подробностях пожара на заводе «Красмаш»

Москва, , 19:46 — REGNUM Пожар на территории ракетного завода «Красмаш» в Красноярске произошел на участке, арендуемом частным производителем, и не нанёс ущерба оборонному предприятию, сообщает 26 апреля пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Пресс-служба подчёркивает, что приняты все меры для безопасности ракетного производства.

«Пожаром охвачен примыкающий частный завод на территории «Красмаша». Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода. Администрация предприятия и пожарные подразделения предприятия находятся на месте. Ситуация докладывается главе Роскосмоса», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное управление МЧС по Красноярскому краю заявило о том, что пожар на заводе «Красмаш» потушен.

Напомним, горел склад, арендуемый у завода «Красмаш» производителем холодильников.

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