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СМИ: на востоке Шри-Ланки введён комендантский час

Происшествия

Ранее в этом районе произошло три сильных взрыва

Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 апреля 2019, 19:27 — REGNUM  В восточных районах Шри-Ланки введён комендантский час, сообщают 26 апреля местные СМИ.

Комендантский час будет действовать в окрестностях города Калмунай, где сегодня были слышны по меньшей мере три сильных взрыва.

Не исключено, что взрывы и введение комендантского часа напрямую связаны с операцией полиции Шри-Ланки по поиску баз подготовки террористов и лабораторий по производству взрывчатки и самодельных бомб.

Напомним, полицейская операция проводится после восьми атак террористов-смертников из-за которых погибло 260 человек. Об ответственности за эти теракты уже заявила группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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