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Пожар на заводе «Красмаш» удалось потушить

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

Красноярск, 26 апреля 2019, 19:16 — REGNUM  В Красноярске пожарным удалось справиться с огнем на заводе «Красмаш», который входит в структуру «Роскосмоса». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на заводе «Красмаш» начался на крыше одного из цехов. затем пламя распространилось на площадь до 24 тыс. квадратным метров.

Вскоре выяснилось, что горел склад готовой продукции, где хранились холодильники «Бирюса». Компания, производящая холодильники, арендовала цеха и склады у «Красмаша».

На данный момент пожар локализован.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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