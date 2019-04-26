Шри-Джаяварденепура-Котте, Шри-Ланка, , 18:41 — REGNUM

Три сильных взрыва прогремели в восточном районе Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает 26 апреля местная газета News1st со ссылкой на информацию военных.

Взрыв (сс) Will Russell

О причинах, подробностях и последствиях этих взрывов пока не сообщается.

Ранее публиковалась информация о том, что в этом районе полиция Шри-Ланки проводит операцию по задержанию террористов.

Напомним, этот инцидент произошел через короткий промежуток времени после целой серии из восьми взрывов, произошедших на территории Шри-Ланки. Ответственность за взрывы и гибель 260 человек позднее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).