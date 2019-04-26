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В Кургане объявленную в розыск девушку нашли убитой

Происшествия

По подозрению в совершении преступления задержаны двое молодых людей

В Кургане объявленную в розыск девушку нашли убитой
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Меловой обрис тела на асфальте

Курган, 26 апреля 2019, 18:45 — REGNUM  В Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели 17-летней девушки, которая была объявлена в розыск 23 апреля. Её тело было найдено в пригороде Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Девушка уехала к родственникам из Кургана в Катайск, но к месту назначения не явилась. Родители пропавшей обратились в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело девушки обнаружено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое молодых людей, 1997 и 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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