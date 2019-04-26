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СМИ: площадь пожара на заводе «Красмаш» достигла 24 тыс. квадратных метров

Происшествия

Огнём охвачен весь цех. Пожарные утверждают, что соседним зданиям возгорание не угрожает

СМИ: площадь пожара на заводе «Красмаш» достигла 24 тыс. квадратных метров
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru
Пожарные

Красноярск, 26 апреля 2019, 18:16 — REGNUM  Площадь возгорания на заводе «Красмаш» достигла 24 тыс. квадратных метров, сообщает 26 апреля пресс-служба МЧС РФ.

Представители экстренных служб утверждают, что огонь охватил уже весь цех, однако угрозы распространения пожара на соседние строения нет.

Напомним, по сообщениям местных властей пожар произошёл на складе готовой продукции Красноярского завода холодильников «Бирюса», а производственные площади оборонного завода «Красмаш» возгоранием не затронуты.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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