Обнародована видеозапись пожара на территории завода «Красмаш»

Красноярск, , 18:00 — REGNUM Видео пожара, разгоревшегося на территории завода «Красмаш», опубликовано 26 апреля на видеохостинге YouTube каналом «360».

Ранее СМИ сообщили о крупном пожаре на оборонном заводе «Красмаш», производящем межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и модули разгонных блоков космических ракет-носителей «Зенит» и «Протон».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, пожар происходит на складе готовой продукции Красноярского завода холодильников «Бирюса», расположенном на территории предприятия «Красмаш».

Огнём охвачена площадь до пяти тысяч квадратных метров, пожару присвоена четвертая степень сложности.

По предварительным данным, общая площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.

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