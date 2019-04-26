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ДТП с участием около 30 автомобилей произошло в Колорадо

Происшествия

В результате аварии есть жертвы и пострадавшие

Денвер, США, 26 апреля 2019, 17:54 — REGNUM  ДТП с участием по меньшей мере 28 транспортных средств произошло в американском штате Колорадо. Об этом 26 апреля сообщает полиция города Лейквуд.

Массовая авария произошла на шоссе I-70. Известно, что в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, количество которых уточняется.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись четыре фуры и большое число легковых автомобилей. Полиция уже задержала водителя одного из грузовиков, который, предположительно, спровоцировал ДТП.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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