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В детском саду Перми обрушилась часть потолка

Происшествия

ЧП случилось во время Дня открытых дверей

Пермь, 26 апреля 2019, 17:35 — REGNUM  В Перми проводится доследственная проверка в детском саду, где обрушился потолок. Жертв нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, ЧП случилось 23 апреля. В помещении старшей группы произошло обрушение фрагмента декоративной отделки потолка. При этом никто из воспитанников детского сада, их родителей или педагогов не пострадал.

Родители утверждают, часть штукатурки обвалилась, когда шли занятия. После происшествия закрыли только одно помещение, а воспитанников распределили по другим группам, сообщает издание «Местное время».

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ЧП в образовательных учреждениях
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