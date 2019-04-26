На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля

Красноярск, , 17:33 — REGNUM Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что пожару присвоен четвёртый ранг сложности, который является самым высоким рангом пожара в Красноярском крае.

На данный момент огнём охвачена площадь в 5 тысяч квадратных метров. В тушении пожара задействованы около 70 человек и 16 единиц техники.

Сведений о возможных пострадавших до настоящего времени не поступало.

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