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«Очень страшно»: красноярцы о пожаре на «Красмаше»

Происшествия

По красноярским пабликам распространяются фотографии пугающего чёрного дыма

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«Очень страшно»: красноярцы о пожаре на «Красмаше»
Иллюстрация: Скриншот с Vk.com
Пожар на заводе в Красноярске

Красноярск, 26 апреля 2019, 17:11 — REGNUM  Жителей Красноярска напугал пожар на заводе «Красмаш». В соцсетях они делятся фотографиями чёрного дыма от пожара, видного из разных точек города.

«В Роще всё в дыму. Едкий чёрный, очень страшно», — сообщает подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

"В Березовке во двор падают кусочки бумаги или чего-то горелого», — информирует ещё один подписчик.

«Главное, чтобы огонь не разошёлся», — сходятся во мнении красноярцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Красноярске загорелась крыша крупного оборонного завода «Красмаш». Известно, что этот завод является стратегически важным объектом и производит баллистические ракеты «Синева», а также новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

По данным спасателей, горит крыша одного из корпусов.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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