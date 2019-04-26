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«Аэрофлот» готовит новый рейс после экстренной посадки в Риге

Происшествия

Пассажиров обеспечили всем необходимым, уточнили в компании

«Аэрофлот» готовит новый рейс после экстренной посадки в Риге
© Anna Zvereva
Сухой Суперджет 100 Аэрофлота

Рига, 26 апреля 2019, 17:02 — REGNUM  

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» уточнил информацию о пассажирах рейса Рига-Москва, который совершил внеплановую посадку в Риге.

«Самолет рейса SU2101, следовавший по маршруту Рига — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Риги прошла благополучно. Пассажиры будут перевезены рейсом SU2681 на самолете большей вместимости. Все пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что борт совершил экстренную посадку в Риге из-за столкновения с птицей после взлёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «Аэрофлота» по маршруту Рига-Москва совершил экстренную посадку

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Авиапроисшествия
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