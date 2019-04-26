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В Красноярске горит стратегически важный завод «Красмаш»

Происшествия

Горит крыша одного из корпусов

Красноярск, 26 апреля 2019, 16:33 — REGNUM  В Красноярске загорелась крыша крупного оборонного завода «Красмаш». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты «Синева», а также новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», которые должны заменить стоящие на боевом дежурстве МБР «Воевода» («Сатана» по классификации военного блока НАТО). Также «Красмаш» производит модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Завод этот является стратегически важным объектом.

В МЧС сообщили, что горит крыша одного из корпусов «Красмаша». С огнем борются 38 человек при девяти единицах техники.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

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