В Чернобыле хранилище ядерных отходов сухого типа готово на 99%

Киев, , 16:14 — REGNUM

Сегодня, 26 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил зону отчуждения, где побывал на территории Чернобыльской атомной станции, ознакомился с ходом строительства центрального хранилища отработанного ядерного топлива и комплекса по переработке и захоронению радиоактивных отходов «Вектор».

"Основная задача власти — обеспечить чистоту окружающей среды. Наше правительство завершило проект «Укрытие». Мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна. Мы вместе с международными партнерами внедряем новейшие технологии и решения для преодоления последствий аварии на ЧАЭС», — рассказал Гройсман, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

В свою очередь министр экологии Украины Остап Семерак сообщил, что на территории зоны отчуждения на 99% завершено строительство сухого хранилища ядерных отходов.

«Сегодня на территории зоны отчуждения строится два хранилища для отработанного ядерного топлива. Первое — это хранилище сухого типа, которое будет использоваться для переноса топлива, которое использовалось на Чернобыльской атомной станции. Работа по переносу займет до 10 лет. Сегодня мы находимся на отметке 99% готовности объекта», — рассказал Семерак в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, в 1986 году в ночь на 26 апреля в результате аварии на ЧАЭС произошел радиоактивный выброс мощностью «300 Херосим». Чернобыльская трагедия стала самой страшной техногенной катастрофой в истории ядерной энергетики. 317, 9 тыс. человек были эвакуированы из зоны загрязнения, радиоактивному поражению подверглись около 600 тыс. человек, прежде всего ликвидаторы аварии. Статус пострадавших имеют 1,81 млн человек.

В 2017 году частная компания «Солар Чернобыль», которая работает в консорциуме с украинской компанией Rodina и немецкой Enerparc AG построили в чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию мощностью 1МВт в год. В проект компания вложила около одного миллиона евро.