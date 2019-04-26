В Москве локализовали пожар в институте нефти и газа

Москва, , 15:32 — REGNUM В Москве спасатели локализовали пожар в Институте нефти и газа имени Губкина, сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС РФ.

«Объявлена локализация пожара на 30 кв. м, эвакуировано более 3 тыс. человек», — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на шестом этаже восьмиэтажного учебного корпуса. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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