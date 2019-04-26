Япония не оставляет попытки найти упавший в Тихий океан истребитель F-35

Токио, , 15:18 — REGNUM Япония расширила зону поиска пропавшего 9 апреля с экранов радаров истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей ВВС Японии, самолет до сих пор не найден, пилот также отсутствует. Причина падения самолета пока неизвестна. На поверхности были обнаружены только небольшие фрагменты хвоста истребителя. Есть предположение, что он может находиться на глубине 1500 метров. Поисковые корабли прочесывают дно гидролокаторами.

Седьмой флот США сообщил, что вскоре на помощь японцам прибудет спасательная команда ВМС США. Она будет размещена на борту коммерческого судна для поддержки погружений и строительства DSCV Van Gogh. Спасатели ВМС США будут помогать обследовать район площадью около 5 000 квадратных морских миль (17 150 квадратных километров).

На днях высокопоставленный чиновник из ВМС США выразил беспокойство, что Россия или Китай смогут получить доступ к упавшему F-35. Однако одновременно он выразил и уверенность, что Япония этого не допустит.

Представитель ВВС Японии также заявил, что японские суда береговой охраны предупреждают другие суда держаться подальше от зоны поиска, которая находится в международных водах.

Тем временем японские военные уже изучили медицинские записи пропавшего пилота и допросили его коллег о его психическом состоянии в рамках своего расследования. Самолет пропал с радаров на 28-й минуте полета. Общий налет на этом самолете составлял 280 часов. Это первый истребитель F-35, который был собран в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ряд японских экспертов предлагали заморозить программу закупки истребителей F-35 у США до окончания расследования причин авиакатастрофы.

Некоторые эксперты полагают, что управление самолетом было перехвачено, и он был похищен.