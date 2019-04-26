Репетитор музыки подтвердил на допросе грубость в адрес ученицы

Москва, , 14:50 — REGNUM Следствие ходатайствует об аресте репетитора, подозреваемого в избиениях ученицы, сообщили журналистам 26 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным следствия, 23-летний мужчина во время уроков музыки «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания».

Репетитора подозревают в совершении преступления по статье «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Его задержали и доставили в следственный отдел. В ходе допроса мужчина подтвердил факт проявления грубости к воспитанницы, однако заявил, что физическую силу применял в учебных целях.

26 апреля следствие выступит с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появилось видео с записью происшествия. Скрытую камеру установил отец девочки, чтобы проверить её жалобы.

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