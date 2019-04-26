Ивановские чекисты задержали банду наркодилеров, работавшую в пяти регионах

Иваново, , 14:33 — REGNUM Деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей производство, хранение и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупных размерах, пресечена сотрудниками УФСБ по Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ведомства. Наркодилеры действовали не только в Ивановской, но и на территории Владимирской, Ярославской, Ленинградской, Архангельской областей.

Лаборатория по изготовлению синтетических наркотических средств в особо крупных размерах была организована на территории одного из населенных пунктов в Ивановской области. При задержании правоохранители изъяли около 10 килограммов компонентов, из которых в дальнейшем планировалось получить пять килограммов синтетического наркотического средства.

Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ…». Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

В начале апреля правоохранительные органы сообщили о ликвидации крупного канала поставки наркотиков в Ивановскую область — была пресечена деятельность членов межрегиональной преступной группы, организовавших торговлю наркотическими средствами на территории Московской, Владимирской и Ивановской областей.