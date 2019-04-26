Уличная «гонка» в немецком городе Мёрс закончилась гибелью женщины

Мёрс, Германия, , 14:31 — REGNUM В Германии объявлены в розыск двое водителей, устроивших нелегальную гонку на улицах города Мёрс (Северный Рейн — Вестфалия) со смертельным исходом, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

По словам очевидцев, вечером 22 апреля водители двух мощных автомобилей устроили соревнование на скорость. Одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с малолитражкой, за рулем которой находилась 43-летняя женщина. 25 апреля она скончалась в больнице. Нарушители скрылись, однако полиция установила их личности.

В феврале 2016 года в Берлине произошел подобный случай. Тогда по вине двух «гонщиков» погиб пожилой мужчина. Виновных приговорили к пожизненному тюремному заключению.