Пятница, 26 Апреля 2019 года
14:31:50 МСК

Уличная «гонка» в немецком городе Мёрс закончилась гибелью женщины

Происшествия

Нарушители скрылись с места происшествия

Мёрс, Германия, 26 апреля 2019, 14:31 — REGNUM  В Германии объявлены в розыск двое водителей, устроивших нелегальную гонку на улицах города Мёрс (Северный Рейн — Вестфалия) со смертельным исходом, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

По словам очевидцев, вечером 22 апреля водители двух мощных автомобилей устроили соревнование на скорость. Одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с малолитражкой, за рулем которой находилась 43-летняя женщина. 25 апреля она скончалась в больнице. Нарушители скрылись, однако полиция установила их личности.

В феврале 2016 года в Берлине произошел подобный случай. Тогда по вине двух «гонщиков» погиб пожилой мужчина. Виновных приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить