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В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»

Происшествия

Деньги раскидало рядом со зданием

В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Кострома, 26 апреля 2019, 14:03 — REGNUM  В Костроме сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые взорвали и ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный в одном из спальных микрорайонов города.

«По предварительным данным около 3:45 минут 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

Происшествие бурно обсуждают в социальных сетях. В СМИ и соцсетях опубликовали видео, предположительно, с камер видеонаблюдения. На нем видно, как двое неизвестных, с закрытыми капюшонами и козырьками бейсболок лицами, пытаются вскрыть банкомат. Затем налетчики при помощи шлангов подсоединяют к банкомату спрятанное в рюкзаке оборудование, напоминающее газовые баллоны и отходят.

Офис «Сбербанка» и сам аппарат серьезно пострадали. В учреждении повреждены входная дверь, окно и зал с банкоматами.

Сумма ущерба устанавливается. Злоумышленники успели унести только часть денег. Как рассказывают сотрудники МЧС, работавшие на месте происшествия, купюры были разбросаны взрывной волной в радиусе 5 метров от здания. В результате произошедшего никто не пострадал.

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