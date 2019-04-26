Подростки в Чувашии втрое чаще стали идти на незаконную «подработку»

Чебоксары, , 13:41 — REGNUM В Чувашии в I квартале 2019 года число наркопреступлений, совершаемых несовершеннолетними, превысило число уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков за весь 2017 год. При этом нередко подобные дела «носят многоэпизодный характер, и фигурантам предъявляется обвинение в совершении далеко не одного преступления». Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В Чувашии в I квартале 2019 года возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ (в аналогичном периоде 2018 года — 23) в отношении 11 несовершеннолетних, три из них — девушки. Напомним, в 2018 году было 84 уголовных дела, фигурантами которых стали 14 подростков, в 2017 году — 69 уголовных дел в отношении 10 несовершеннолетних.

«Уровень преступности среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков за первый квартал 2019 года уже превысил весь 2017 год», — констатировал Олег Дмитриев.

По его словам, зачастую дела «носят многоэпизодный характер, и фигурантам предъявляется обвинение в совершении далеко не одного преступления».

"Как правило, молодые люди находят в интернете объявления о так называемой «подработке», и, надеясь на легкий заработок, идут на совершение преступлений, иногда не до конца осознавая всей ответственности и опасности, которой они себя подвергают», — говорят в следственном управлении.

К примеру, в Новочебоксарске перед судом предстал 17-летний парень, который, как полагает следствие, по предварительному сговору со своим 19-летним другом пытался сбыть свыше 30 пакетиков со спайсами на территории города. В январе 2019 года в Чебоксарах 17-летний житель города получил четыре года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за попытку сбыта более 88 граммов спайса, расфасованного в 34 свертка. В марте 2019 года в Чебоксарах суд приговорил к 3 годам 10 месяцам реального лишения свободы другого 17-летнего молодого человека за незаконный оборот амфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел по Чувашии Сергей Неяскин, говоря о преступных группах, отмечал, что наибольшее число групп действует в сфере незаконного оборота наркотиков. В прошлом году в Чувашии, к примеру, были прикрыты каналы поставки из Московского региона, сильнодействующих веществ из Иркутской области, факты контрабанда наркотиков из Австралии, Чехии, Белоруссии. Разобщены три преступных сообщества, десять организованных групп, 37 групп, действующих по предварительному сговору. Уголовные дела в отношении 143 лиц направлены в суды. Из незаконного оборота изъято 76 кг различных наркотических средств, что свыше 150 тыс. разовых доз. Их стоимость на черном рынке превысила 64 млн рублей.

Правоохранители напоминают, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а за хищение (или вымогательство) наркотических средств — с 14. Максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетним за подобные деяния, составляет 10 лет лишения свободы. Следственное управление призывает молодёжь «на примере тех, кто уже понёс заслуженные наказания, не допускать ошибок, о которых они будут сожалеть всю жизнь».