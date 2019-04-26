На Среднем Урале трава стала чаще гореть «не по правилам»

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Свердловской области на 35% увеличилось число случаев возгорания травы по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил замглавы свердловского ГУ МЧС России Максим Пинчугов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в МЧС зарегистрировали свыше 550 случаев возгорания сухой растительности с начала года, из них около 130 случаев произошли рядом с населёнными пунктами. В прошлом году на момент конца апреля регистрировали лишь около 320 случаев.

Некоторые возгорания произошли из-за «нерадивых сельхозпредприятий», которые жгут траву для своих целей и не справляются с огнём, сказал представитель МЧС.

Напомним, в 19 муниципалитетах Свердловской области уже ввели особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается проводить любые действия с открытым огнём на природе, в том числе палить траву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области вводят особый противопожарный режим