В результате ДТП в Танзании погибли семь человек

Иринга, Танзания, , 13:18 — REGNUM В деревне Мтандика, расположенной в округе Килоло в центральной Танзании, произошла авария с участием моторикши и автомобиля, передает газета Mwananchi.

По информации издания, ДТП произошло утром 19 апреля. Моторикша и тойота RAV4 столкнулись. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Пострадавший в результате столкновения трехлетний ребенок выжил. Его мать и двое братьев погибли. Выживший ребенок с переломом двух ног и другие пострадавшие находятся в больнице области Иринга.

Как сообщает полиция, в моторикше находилось семь пассажиров, в то время как по правилам в ней может находиться лишь четыре человека, включая водителя.