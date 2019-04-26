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В результате ДТП в Танзании погибли семь человек

Происшествия

В аварии выжил трехлетний ребенок

Иринга, Танзания, 26 апреля 2019, 13:18 — REGNUM  В деревне Мтандика, расположенной в округе Килоло в центральной Танзании, произошла авария с участием моторикши и автомобиля, передает газета Mwananchi.

По информации издания, ДТП произошло утром 19 апреля. Моторикша и тойота RAV4 столкнулись. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Пострадавший в результате столкновения трехлетний ребенок выжил. Его мать и двое братьев погибли. Выживший ребенок с переломом двух ног и другие пострадавшие находятся в больнице области Иринга.

Как сообщает полиция, в моторикше находилось семь пассажиров, в то время как по правилам в ней может находиться лишь четыре человека, включая водителя.

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Дорожно-транспортные происшествия
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