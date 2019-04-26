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Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК

Происшествия

Персонал находится в укрытии

Донецк, 26 апреля 2019, 13:07 — REGNUM  Украинские силовики открыли огонь по территории Васильевской насосной станции, сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ вели огонь из 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия со стороны населённого пункта Каменка.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водопровода, персонал находится в укрытии. Информация о повреждениях уточняется», — сказано в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК обратилось к украинской стороне с требованием дать дополнительные гарантии безопасности станции и сохранения режима тишины.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР с двух направлений, выпустив 203 единицы боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ также подвергали станцию обстрелу, несмотря на то, что станция обеспечивает водой население Донбасса по обе стороны линии фронта.

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Война в Донбассе
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