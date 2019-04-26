К космодрому «Восточный» подбирается природный пожар

Циолковский, Амурская область, , 13:00 — REGNUM Природный пожар, который вспыхнул в Амурской области, не угрожает объектам космодрома «Восточный». В настоящее время ветер дует не в сторону космодрома. Ситуация находится под контролем МЧС, заявили 26 апреля в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

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По данным ведомства, пал сухой растительности был обнаружен в четырёх километрах севернее от населённого пункта Циолковский и в 20 км от космодрома «Восточный», сообщает «Интерфакс». Площадь возгорания ориентировочно составляет пять гектаров. В тушении пожара задействованы 69 человек и 13 единиц техники.

«Пал находится под контролем, угрозы перехода на данные пункты нет, ветер дует параллельно», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, в середине апреля 2018 года, пожарные службы Амурской области тушили лесные пожары, подступавшие к космодрому «Восточный». Пламя бушевало невдалеке от окраин города Циолковский, в непосредственной близости от которого расположен космический объект. К тушению возгорания привлекалось 75 человек личного состава.