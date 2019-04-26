За смерть двух малышей при пожаре под Воронежем осудили их мать

Воронеж, , 12:57 — REGNUM 27-летняя жительница Воронежской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности своим двум дочерям — двух и трех лет. Девочки погибли от отравления угарным газом при пожаре, сообщила ИА REGNUM 26 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Трагедия произошла в ноябре 2018 года. По версии следствия, женщина, уложив маленьких дочерей спать, ушла из дома, заперев входную дверь на ключ. Дети остались одни в комнате, которая отапливалась от печи, работающей на твердом топливе. Рядом мать детей повесила сушиться белье. В ее отсутствие белье загорелось, произошел пожар. Шансов на спасение у девочек не было — они погибли, задохнувшись в дыму.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Семилукском районе в результате отравления погибли двое детей двух и трех лет — тогда сообщалось, что это брат и сестра, а их родители перебрались в Воронежскую область из Армении, в регионе они стояли на миграционном учете с апреля 2018 года, жили — в помещении на ферме.

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