Собянин сообщил, где будет похоронена Элина Быстрицкая

Москва, , 12:42 — REGNUM Актриса Элина Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщил 26 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище», — написал он.

Собянин назвал Быстрицкую женщиной «удивительной красоты и благородства».

Как сообщало ИА REGNUM, прощание с Элиной Быстрицкой, вероятно, состоится 29 апреля в Малом театре.

Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

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