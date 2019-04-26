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В иракском Синджаре обнаружены тела 16 езидов

Происшествия

Они были погребены в братской могиле

Багдад, 26 апреля 2019, 12:40 — REGNUM  Специалисты Организации Объединенных Наций (ООН) обнаружили в Ираке братскую могилу, в которой были захоронены тела 16 езидов, сообщает 26 апреля Kurdistan24.

Представители религиозной общности были найдены в одной из деревень региона Синджар — места компактного проживания курдов-езидов.

В деревне Коджо проживало около 1 тыс. 700 человек, здесь, боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было совершено массовое убийство: порядка 400 мужчин были убиты, сотни женщин взяты в плен.

Напомним, в 2014 году террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили обширные территории в Ираке и Сирии, особую ненависть бандиты питали к езидам, исповедующим синкретическую веру, основанную на элементах ислама, христианства и зороастризма.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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