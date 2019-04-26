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В водоёмах Новгородской области утонули двое детей

Происшествия

Дети находились без присмотра взрослых

Великий Новгород, 26 апреля 2019, 12:19 — REGNUM  В Новгородской области сегодня, 25 апреля, в посёлке Хвойная 8-летний мальчик, возвращавшийся из школы домой, утонул в реке Песь. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, тело ребёнка унесло течением речи, до сих пор оно не обнаружено.

Ещё один несчастный случай произошёл 21 апреля в одной из деревень Старорусского района: 9-летний мальчик ушёл гулять и не вернулся домой. Позднее его тело было обнаружено в одном из водоёмов деревни.

В региональном следственном управлении СКР отметили, что в обоих случаях дети находились без присмотра родителей. В Старорусском районе по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело — по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В Хвойной проводится доследственная проверка.

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Происшествия на воде
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