В Дагестане разоблачили преступное сообщество, действовавшее в минтруде

Махачкала, , 12:03 — REGNUM Еще одно мошенничество разоблачено в Дагестане. На этот раз хищением бюджетных денежных средств занималось преступное сообщество, в которое входили сотрудники министерства труда и социального развития Дагестана, комплексных центров социального обслуживания населения и некоммерческой организации, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ГУК МВД по СКФО.

Махинации злоумышленников были построены на увеличении бюджетных ассигнований для работы центров социального обслуживания, которые впоследствии похищались. Мошенники добивались этого, завышая число граждан, нуждающихся в оказании социальных услуг.

В центры соцобслуживания трудоустраивались подставные лица, а заработная плата и полагающиеся за работу «мертвым душам» премиальные передавались организаторам сообщества. Было похищено на этом более 2 млн рублей.

Для дальнейшего хищения денежных средств была создана некоммерческая организация. Ее учредил один из руководителей управления социального обслуживания и обеспечил ее победу в конкурсе на оказание социальных услуг населению. Как отметили в МВД, число граждан, нуждающихся в помощи, было значительно завышено.

Минтруда заключило с этой организацией два договора о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета по оказанию социального обслуживания на дому гражданам на сумму более 700 млн рублей. Как отметили в МВД, число граждан, нуждающихся в помощи, было значительно завышено.

Мошенничество пресекли сотрудники главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и одно уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении одного из его руководителей. Суд заключил его под стражу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления данной преступной группой. Следствие ищет сообщников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане было разоблачено преступное сообщество, в который входили сотрудники Пенсионного фонда по региону. За взятки они оформляли желающим фиктивные пенсии, вносили недостоверные данные о трудовом стаже граждан, изготавливая печати различных организаций.