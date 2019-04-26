По Тюменской области колесил без прав водитель междугородних рейсов

Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Тюменской области был задержан водитель автобуса дальнего следования с поддельными правами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Автобус остановили на стационарном посту ДПС, расположенном на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водительское удостоверение 34-летнего гражданина показалось инспекторам ДПС подозрительным. Было принято решение об изъятии документа и отправке на экспертизу, которая подтвердила подделку документа.

Дознаватель выяснил, что мужчина приобрел фальшивые права для трудоустройства. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.