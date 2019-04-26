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Похищенная с саратовских предприятий ОПК авиапродукция сбывалась на Украине

Происшествия

Осужденным за хищение авиакомлектующих саратовцам оставили прежние сроки наказания. Ранее был осужден москвич за контрабанду военных изделий на территорию Украины

Саратов, 26 апреля 2019, 11:51 — REGNUM  Саратовский областной суд оставил без изменения приговор преступникам, занимавшимся хищением авиационной продукции с предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

В июле 2017 года сотрудниками регионального УФСБ задержан организатор хищения оборонной продукции Зотов и два его подельника, сотрудники ООО «СЭПО-ЗЭМ», которые занимались хищением авиационных комплектующих с предприятия. Похищенная с «СЭПО-ЗЭМ» продукция сбывалась Зотовым жителю Москвы Блинову, в августе 2018 года осужденному за контрабанду военных изделий на территорию Украины.

В результате незаконной деятельности предприятию был нанесен ущерб в сумме более 5 млн рублей. Было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, предприятию частично возмещен ущерб.

В феврале 2019 года Ленинский районный суд г. Саратова вынес приговор: Зотов получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима, два его «компаньона» — 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы соответственно. 25 апреля апелляционным решением Саратовского областного суда приговор оставлен без изменений.

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