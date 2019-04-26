Похищенная с саратовских предприятий ОПК авиапродукция сбывалась на Украине

Саратов, , 11:51 — REGNUM Саратовский областной суд оставил без изменения приговор преступникам, занимавшимся хищением авиационной продукции с предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

В июле 2017 года сотрудниками регионального УФСБ задержан организатор хищения оборонной продукции Зотов и два его подельника, сотрудники ООО «СЭПО-ЗЭМ», которые занимались хищением авиационных комплектующих с предприятия. Похищенная с «СЭПО-ЗЭМ» продукция сбывалась Зотовым жителю Москвы Блинову, в августе 2018 года осужденному за контрабанду военных изделий на территорию Украины.

В результате незаконной деятельности предприятию был нанесен ущерб в сумме более 5 млн рублей. Было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, предприятию частично возмещен ущерб.

В феврале 2019 года Ленинский районный суд г. Саратова вынес приговор: Зотов получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима, два его «компаньона» — 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы соответственно. 25 апреля апелляционным решением Саратовского областного суда приговор оставлен без изменений.