Алтайский нарколог торговала наркотиками

Барнаул, , 11:53 — REGNUM Действующего барнаульского врача-нарколога уличили в распространении так называемых «закладок» с наркотическими веществами. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в крупном размере»), сообщил заместитель прокурора Барнаула Сергей Роговой.

В процессе разбирательства выяснилось, что распространять наркотики медику помогал мужчина 1976 года рождения, которой ранее проходил у неё курс лечения от наркомании. Задержать эту группу с «оптовой» партией наркотиков удалось в январе 2019 года. В арендуемой злоумышленниками квартире на ул. Взлётная в краевом центре тоже были обнаружены наркотики и приспособления для их взвешивания и упаковки.

Задержанная оказалась действующим врачом-наркологом, у которой ранее мужчина проходил курс лечения от наркомании.

«Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и вносить арендную плату за съемную квартиру», — пояснили в алтайской прокуратуре.

Известно, что оба задержанных признали свою вину и дали подробные показания. По существу уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Барнаула.